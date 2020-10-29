Çatışma bölgesindeki durum – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum

Az önce bir Bayraktar SİHA’sı daha Savunma Ordusu’nun hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi.

Artsakh Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki istikrarlı gergin operasyonel durum, gece boyunca önemli ölçüde değişmedi.

Gece yarısından sonra ve sabah erkenden düşman, Artsakh Cumhuriyeti’nin sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam etti.

Özellikle, Stepanakert, Şuşi ve yakındaki sivil yerleşim yerleri, düşman tarafından “Smerç” füzeleri ile bombalandı.

Açıklamada, “Düşmanın bir başka “Bayraktar” tipi SİHA’sı daha, kısa süre önce Savunma Ordusu hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi” denildi.

Savunma Ordusu birimleri, operasyonel-taktik durumu kontrol altında tutarak belirlenen savaş görevlerini güvenle yerine getirmeye devam etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu