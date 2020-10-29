Azerbaycan’ın saldırısı sonucunda Şuşi’de ciddi zararlar yaşandı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhriyeti’nin sivil halkına karşı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin saldırıları devam ediyor. 29 Ekim’de Azerbaycan tarafından tekrar hedef alınan Şuşi’de büyük maddi zarar yaşanırken sivil vatandaşlar arasında da yaralanmala oldu.

Artsakh Olağanüstü Hal Servisi, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Tüm uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal eden Azerbaycan, Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerine karşı yasaklanmış silahlar kullanıyor. Hasmın attığı füzelerin hedefinde tekrar Şuşi vardı. Vatandaşlarımız arasında zarar görenler var, büyük maddi hasar da yaşandı.”

Hatırlanacağı üzere, Ermenilerin kadim anavatanı olan Dağlık Karabağ’a karşı Türkiye destekli Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı saldırıları bir aydan fazladır devam ediyor. Azerbaycan, “Smerç” çok namlulu roketatar sistemiyle Artsakh’ın başkenti Stepanakert ile Şuşi şehrini ve etraftaki yerleşim yerlerini sık sık hedef alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI