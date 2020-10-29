Azerbaycan teröristlere ev sahipliği yapıyor, Ermenistan savaşıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Artsakh teröristlere ev sahipliği yapmıyor, tersine onlara karşı savaşıyor

Uluslararası cihatçı teröristleri Suriye ve Libya’dan Güney Kafkasya bölgesine getirmiş olduğu konusundaki yadsınamaz gerçeği örtbas edemeyen Türkiye, açık bir şekilde yanlış ve kışkırtıcı suçlamalarla, bir kez daha uluslararası toplumu yanıltma taktiğine başvuruyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Nağdalyan, Facebook sayfasında “Türk Savunma Bakanlığı’nın, yabancı paralı askerlerin Ermenistan ve Artsakh’ı desteklediği yönündeki iddiaları, Türk askeri-siyasi liderliğinin onursuz tabiatını yansıtmaktadır.

Ermeni tarafı, Türkiye’nin uluslararası terör örgütlerini Güney Kafkasya’dan derhal uzaklaştırması ve bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemlerini kararlılıkla reddetme taraftarıdır.

Terörizm sponsorları Türkiye ve Azerbaycan’ın, ülkelerini uluslararası terörizmin merkezi haline getirmeye ve bu vebayı bölgede yaymaya yönelik ortak çabalarını şiddetle kınıyor ve bu mücadelede bölgesel güvenlik ile ilgilenen tüm güçlerin yakın işbirliğini gerektiğini vurguluyoruz.

Ermenistan ve Artsakh, iki komşumuzun aksine, ev sahipliği yapmıyor, teröristlere karşı savaşıyor”,- yazmaktadır Nağdalyan yazısında.

Ermenistan Kamu Radyosu