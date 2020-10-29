Azerbaycan, sahtecilik ve uydurmaya dayalı kampanya sürdürüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, uluslararası toplumu yanıltmak için sahtecilik ve uydurmaya dayalı kampanya sürdürüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, Facebook sayfasında şöyle yazmaktadır․

“Son üç gün boyunca, Dağlık Karabağ’ın sivil yerleşim yerleri, Azerbaycan’ın çeşitli füze, top ve İHA saldırılarının yanı sıra, hava kuvvetlerinin bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor.

Stepanakert, Şuşi ve Martakert, 28 Ekim’in ikinci yarısından bu yana aralıksız olarak hedef alındı.

Stepanakert ve Martakert en çok etkilenenlerdir, bunun sonucunda sivil nüfusa büyük zararlar verilmiş, sivil altyapı tahrip edilmiştir.

Salgın şartlarında hastaneler ve diğer sağlık hizmetlerinin altyapılarına darbe vuruldu.

Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Azerbaycan rejiminin sivil halka yönelik bu savaş suçlarına, Dağlık Karabağ’daki Ermeni halkını yok etme hedefi doğrultusunda Türkiye ve uluslararası teröristlerin doğrudan müdahil olması eşlik etmektedir.

Uluslararası toplumun çağrılarına ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin çabalarına rağmen, Azerbaycan inatla ateşkes anlaşmalarının uygulanmasını ve çatışma bölgesinde ateşkesi sürdürmek için doğrulama mekanizmaları getirilmesini reddediyor.

Azerbaycan, soykırım niyetini yerine getirmek ve sorumluluktan kaçınmak ve eş zamanlı olarak uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla sahtecilik ve uydurmaya dayalı bir kampanya başlattı.

“Azerbaycan’ın insanlığa karşı işlenen suçları ve etnik temizlik politikası, meşru müdafaa için gerekli tüm araçları uygulayacak olan Artsakh halkının kararlı direnişiyle karşılaşacağı için, başarısızlığa mahkûmdur.”

Ermenistan Kamu Radyosu