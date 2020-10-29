Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırındaki Rusya sınır karakoluna ateş açtı
Wargonzo Telegram kanalı tarafından bildirildiğine göre, Azerbaycan silahlı kuvvetleri, İran sınırındaki Rusya sınır karakoluna ateş açtı.
“@Wargonzo projesinin elde ettiği bilgiye göre, olay dün meydana geldi.
Sınır kontrol noktası bölgesinde dört mayın patladı.
Açıklamada, “Kayıplar hakkında henüz bir bilgi yok”,- denildi.
Azerbaycan, Rus sınır karakoluna saldırdı – Ermenistan Kamu Radyosu
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırındaki Rusya sınır karakoluna ateş açtı
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