Azerbaycan, Rus sınır karakoluna saldırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, İran sınırındaki Rusya sınır karakoluna ateş açtı

Wargonzo Telegram kanalı tarafından bildirildiğine göre, Azerbaycan silahlı kuvvetleri, İran sınırındaki Rusya sınır karakoluna ateş açtı.

“@Wargonzo projesinin elde ettiği bilgiye göre, olay dün meydana geldi.

Sınır kontrol noktası bölgesinde dört mayın patladı.

Açıklamada, “Kayıplar hakkında henüz bir bilgi yok”,- denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu