Azerbaycan: Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağı düşürüldü

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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan’a ait iki Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. BirGün Gazetesi