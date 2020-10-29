Avrupa ülkeleri teröristlere silah sağlıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan’a ve Türkiye’ye silah tedarik etmek, teröristlere silah sağlamakla eşdeğerdir

Bazı Avrupa devletlerinin, Artsakh’a yönelik Azerbaycan-Türk saldırısına ilişkin kayıtsızlıkları veya açıklamaları anlaşılmazdır.

Türkolog Ruben Melkonyan, “Armenpress” basın salonunda düzenlenen basın toplantısında, kayıtsızlığın yanı sıra ikiyüzlülük olaylarına da tanık olduğumuzu belirtti.

“Britanya’nın davranışı ve sessizliği hiç algılanabilir değil, ancak siyasi gerçekler tarafından yönlendiriliyorsak, beklenenden daha fazlaydı.

İkiyüzlülük olaylarına tanık olduk.

Özellikle ölümcül Bayraktar insansız hava aracına detaylı olarak bakacak olursak, Türk olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya ve diğer ülkelerde yapılan cihazlardan monte ediliyor.

Bazıları İHA için parça sattıklarında ne için kullanılacaklarını bilmediklerini söyledi.

Azerbaycan’a ve Türkiye’ye silah tedarik etmek, teröristlere silah sağlamakla eşdeğerdir.

Paralı askerler Türkiye ve Azerbaycan tarafından bu bölgeye nakledildi.

Bu teröristler, farklı ülkelerin Azerbaycan ve Türkiye’ye sağladığı silahları kullanıyor”,- dedi Ruben Melkonyan.

Türkolog, bu gerçeklerin maalesef Azerbaycan’a ölümcül silah sağlayan başlıca tedarikçilerden biri olan İsrail’i pas geçmediğini kaydetti.

“Holokost’tan sağ kurtulan bir ulusun devletinin, Azerbaycan gibi soykırım zihniyetine açık bir devlete nasıl silah sağladığını merak ediyor insan”,- dedi.

Ruben Melkonyan, bu dönemde dost Yunanistan ve Kıbrıs’ın tepkilerinin, samimiyet ve anti-terörist düşünceye dayalı olarak çok doğru, algılanabilir kabul edilebileceğini kaydetti.

Türkolog’a göre, Fransa dışında bir dizi Avrupa ülkesinin davranışı çok anlaşılmaz.

Tarafsızlıkları bazen belirgin şekilde olumsuzdur ve bu durum, bu ülkelerde öncelik olarak ilan edilen evrensel değerlerden bir geri adımdır.

Ermenistan Kamu Radyosu