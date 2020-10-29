Artsakh Defense Army releases 51 more fallen soldiers’ names

The Artsakh (Nagorno-Karabakh) Defense Army on Thursday, October 29, released the names of 51 more servicemen killed repelling Azerbaijani attacks.
Malintsyan Arsen Samvel, born im 1973
Reservist Marutyan Vrezh Artavazd, born in 1970
Shahbazyan Ara Khachatur, born in 1982
Gevorgyan Gevorg Armen, born in 1999
Gharibyan Seyran Srap, born in 1998
Khachatryan Samvel Gevorg, born in 1999
Gasparyan Norik Armen, born in 1998
Khachatryan Jivan Robert, born in 1994
Tsatryan Andranik Serzhik, born in 1987
Hovhannisyan Arsen Yeghishe, born in 1983
Serobyan Zakar Suren, born in 1997
Grigoryan Andranik Serob, born in 1996
Reservist Rafayelyan Harutyun Vrezh, born in 1992
Zakaryan Edgar Sevak, born in 2002
Sargsyan Rubik Aramayis, born in 2000
Gharibyan Isahak Arthur, born in 2001
Reservist Danielyan Arayik Sarukhan, born in 1979
Reservist Melkonyan Garik Suren, born in 1991
Movsistan Aharon Andranik, born in 1989
Reservist Chobanyan Arshaluys Alexan, born in 1978
Titizyan Hovhannes Lyova, born in 1999
Melkonyan Harutyun Mkrtich, born in 2001
Tovmasyan Arman Samvel, born in 1999
Janoyan Aghajan Arshaluys, born in 2002
Torosyan Karen Arayik, born in 2001
Khachatryan Narek Rafik, born in 2000
Fidanyan Garnik Lendrush, born in 2001
Sahakyan Paylak Serzhik, born in 2000
Avetisyan Harutyun Ashot, born in 2000
Martirosyan Armen Edgar, born in 2001
Tevonyan Noy Lyova, born im 2001
Arakelyan Karen Misak, born in 2000
Sahakyan Aghasi Tigran, born in 2000
Hayrapetyan Samvel Sedrak, born in 2001
Asoyan Levon Khachik, born in 2000
Khachatryan Arman Aram, born in 2000
Aghababyan Artsrun Vasil, born in 1999
Harutyunyan Mikayel Koryun, born in 2001
Alaverdyan Samvel Vardan, born in 2002
Hovhannisyan Artyom Mesrop, born in 2000
Harutyunyan David Samvel, born in 2000
Khachatryan Mher Mnatsakan, born in 2001
Poghosyan Grigor Arthur, born in 2001
Varagyan Goris Mkhitar, born in 2001
Batmanyan Karen Karapet, born in 2001
Simonyan Arman Gevorg, born in 2002
Beybutyan Hovhannes Spartak, born in 1997
Danielyan Mushegh Vardan, born in 2001
Harutyunyan Armen Edik, born in 2001
Nahapetyan Erik David, born in 2000
Sargsyan Sergey Zhora, born in 2001
https://www.panorama.am/en/news/2020/10/29/fallen-soldiers/2390346
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