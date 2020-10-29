ABD: Türkiye’nin S-400 denemesiyle ilgili yaptırımlar masada

Türkiye’nin, Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini Sinop’ta test etmesinden sonra Washington’da gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Ankara’yı yaptırımla tehdit etti.

Yaptırımlarla ilgili konuşan Cooper, “Bu çok gerçek bir risk. Türkler S-400 konusunda ısrarlı olmaya devam ediyor.” dedi. Cooper, “Elbette S-400’lerin denenmesiyle ilgili yaptırımlar masada.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin S-400’leri aktif hale getirmesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirten Cooper, füzelerin operasyonel hale getirilmesi konusunda geri adım atılacağını umduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“S-400’ler uzaklaştırılsın, kullanım dışı bırakılsın, sisteme entegre edilmesin ve operasyonel hale getirilmesin.”

ERMENİ HABER AJANSI