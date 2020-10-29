“ABD Başkanı, bizzat müdahale etmelidir” – Ermenistan Kamu Radyosu

“ABD Başkanı, Karabağ’daki savaşı durdurmak için bizzat müdahale etmelidir”

ABD başkan adayı Joe Biden, Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan askerlerinin ilerlemesini durdurmanın mümkün olduğunu düşünüyor.

RIA Novosti, ABD başkan adayı Joe Biden’in, mevcut devlet başkanı, rakibi Donald Trump’ı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ’daki durumu çözmek için doğrudan görüşmeler başlatmaya çağırdığını bildirdi.

Biden yaptığı açıklamada, “Bir ay süren çatışmalardan sonra, Başkan Trump’ın Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanlarıyla doğrudan gerginliği azaltmak ve Azerbaycan askerlerinin Dağlık Karabağ’daki ilerleyişini durdurmak için doğrudan konuşmasının tam zamanı” dedi.

ABD Başkanı’nın “bu savaşı durdurmak için şahsen müdahale etmesi” gerektiğini söyledi.

Biden, ABD yönetiminin “Türkiye ve Rusya’yı silah sağlayarak (Türkiye örneğinde paralı askerler) çatışmayı ateşlemeyi durdurmaya” çağırması gerektiğine inanıyor.

Biden, “ABD, Avrupalı ​​ortaklarımızla birlikte, çatışmaları sona erdirmek için diplomatik çabalara liderlik etmeli ve acıyı sona erdirmek için küresel insani yardım için baskı yapmalıdır”,- dedi.

Seçilmesi durumunda ABD’nin “tam da bunu yapacağını” kaydetti.

Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik müzakereler, 1992 yılından beri eş başkanlık yapan üç ülke olan Rusya, ABD ve Fransa’nın önderlik ettiği AGİT Minsk Grubu çerçevesinde yapılıyor.

1 Ekim’de Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Cumhurbaşkanları, Vladimir Putin, Donald Trump ve Emanuel Macron, eş başkanı ülkelerin liderleri olarak, Dağlık Karabağ’daki durum hakkında bir açıklama yaptı.

Çatışma bölgesindeki temas hattında şiddetin tırmanmasını şiddetle kınadıklarını vurguladılar.

Putin, Trump ve Macron, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Azerbaycan’ın 27 Eylül sabahı erken saatlerde Türkiye’nin desteğiyle tüm Artsakh-Azerbaycan sınırı boyunca geniş çaplı bir askeri harekât başlattığı hatırlatılmalıdır.

28 Ekim saat 13.00 itibariyle Artsakh’ta düşman ateşi sonucu 1.068 asker ve 39 sivil hayatını kaybetmiştir.

Azerbaycan’ın insan gücüne ilişkin resmi bir bilgi olmamasına rağmen, Ermeni tarafı, düşmanın 6.749 zayiat verdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Son verilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 25 uçak, 16 helikopter, 223 İHA, 6 TOS-1 roketi sistemi, 618 tank ve zırhlı araç kaybetti.

Ermenistan Kamu Radyosu