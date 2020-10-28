Yahudi Kültürü Avrupa Gününe yoğun ilgi

Yahudi Kültürü Avrupa Günü, 25 Ekim Pazar gününden itibaren online olarak www.muze500.com adresi üzerinden katılımcılarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ‘Galata’da Yahudi İzleri ve Geçmişi’ turu özellikle büyük ilgi gördü. İstanbul’da bulunan dört sinagog (Avusturya Aşkenaz Sinagogu, İtalyan Sinagogu, Aşkenaz Terziler Sinagogu ve Neve Şalom Sinagogu) ile Schneidertempel Sanat Merkezi kapılarını ziyaretçilere açtı. Sınırlı sayıda katılımcı, pandemi kurallarına uyarak Mois Gabay ve Selim Puler rehberliğinde tarih ve nostalji dolu dakikalar geçirdi. Matsa Fırını da Yahudi Kültürü Avrupa Günü kapsamında ilk kez rotaya alındı ve çok ilgi gören mekânlardan biri oldu.

Estreyikas d’Estambol Çocuk Korosunun konseri canlı olarak yayınlandı. Koronun performansı sosyal platformlarda dinleyiciler tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi de gün boyunca ziyaretçileri ağırladı. Ödüllü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yıllar içinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlediği, Türk Yahudilerinin gelenek ve göreneklerini yansıtan fotoğraflarından oluşan sergisi de gününü müzede geçirenler için çok güzel bir alternatif oluşturdu.

Ayrıca, Enver Arcak’ın yönettiği ‘Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi’ adlı ödüllü belgesel önümüzdeki 2 Kasım Pazartesi gününe dek ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü 2020 online etkinlikleri bir yıl boyunca www.muze500.com adresinde ziyarete açık olacak.

https://www.salom.com.tr/haber-116290-yahudi_kulturu_avrupa_gunune_yogun_ilgi.html