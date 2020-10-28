Türk Ocakları, Ermenistan ve Fransa protesto etti

Türk Ocakları Derneği Adana Şube Başkanı Ömer Volkan Çiçek, İnönü Parkı’nda yaptığı basın açıklamasında, Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivil Türklere saldırarak savaş suçu işlediğini söyledi. Ermenistan’ın sivil katliamlarını ve dünyanın bu katliamlara sessiz kalmasını protesto ettiklerini ifade eden Çiçek, “İşgalci Ermenistan terör devleti ve en büyük destekçisi Fransa’yı lanetliyor, yaşanan tüm bu katliamlarıa sessiz kalan sözüm ona dünya devletlerini kınıyoruz. Başta Birleşmiş Miletler olmak üzere tüm dünyayı Azerbaycan’ın uluslar arası hukuktan doğan haklarını tanımaya, Ermeni teröristlerin masum sivilleri katletmesine dur demeye çağırıyoruz. Büyük Atatürk’ün z’Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir’ sözünü bir kez daha hatırlatarak, bütün Türk devletlerini ve Türk dünyasını da Aezerbaycan’a destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Çiçek basın açıklamasının ardından ‘Ya Karabağ Ya Ölüm’ şiirinin üç kıtasını okuduktan sonra kalabalık Ermenistan ve Fransa aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

https://www.gunaydingazetesi.com.tr/turk-ocaklari-ermenistan-ve-fransa-protesto-etti/102073/