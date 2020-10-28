Suriyeli paralı askerlerin büyük kısmı çekici tekliflere rağmen Azerbaycan’a gitmekten vazgeçiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) elde ettiği verilere göre Azerbaycan ordusu safında Karabağ’a karşı savaşmak için Türkiye tarafından 300 Suriyeli paralı asker daha toplandı. Fakat paralı askerleri toplama konusunda Türkiye artık zorluklarla karşı karşıya geliyor.

Bu konuyla ilgili SOHR açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Paralı askerler onlara yapılan teklifler ne kadar da çekici olsa Azerbaycan’da büyük zorluklar yaşıyor. Son günlerde 300 yeni paralı asker Türkiye Hükümeti tarafından Azerbaycan’a geçti.”

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin sunduğu bilgilere göre Türkiye artık yeni paralı askerler toplama konusunda zorluklarla karşı karşıya geliyor. Teröristlerin büyük kısmı Karabağ’a karşı savaşmaktan vazgeçiyor, çünkü çok zor şartlar altında savaşacaklarını biliyorlar. Bu korku Azerbaycan ordusunun büyük kayıplardan kaynaklanıyor. Bunun dışında Suriyeli teröristler Azerbaycan’ın Şii bir ülke olduğunu yeni öğreniyorlar ve onlar için bu çok hassas unsurdur.

Gözlemevi şimdiye kadar toplam 2350 Suriyeli paralı askerinin Azerbaycan’a gönderildiğini, onlardan 320 kişinin maaşları da dahil olmak üzere her şeyden vazgeçip geri döndüklerini açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI