Seçtiğiniz hükümet zafere giden yoldan sapmadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Seçtiğiniz hükümet zafere giden yoldan sapmadı ve sapmayacaktır.

Başbakana göre Ermeniler ulusu, her santimetre için savaşacaktır.

Bu ise, halk güçlerinin istisnai bir şekilde birleştirilmesini, disiplini, tartışmadan, çekincesiz emirleri yerine getirme iradesini gerektirmektedir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Artsakh’taki duruma ve bundan sonra ne yapılacağına değinerek, Ermeni halkına bir mesajla seslendi.

Ona göre, Azerbaycan’ın askeri-politik liderliği, toplumunu o kadar çok zafer haberleriyle besledi ki, halk her dakika son zaferin haberini bekliyor, ancak Azerbaycan toplumu bu haberi almayacak.

“Bir aydır Türk-Azerbaycan-terörist güçleri Artsakh Ermenilerine karşı savaş veriyor.

Bu dönemde Artsakh ordusuna ve sivil nüfusa binlerce top mermisi ve roket atıldı, binlerce İHA yollandı.

Düşman tanklar, uçaklar, helikopterler, paralı askerler, teröristler, Türk ve Pakistan özel kuvvetleriyle saldırdı.

Artsakh bugün yaralı olsa da, kahraman ordumuz sayesinde ayakta duruyor”,- dedi başbakan.

Başbakan, tüm Ermenilerin her ağaç, her taş, her santimetre için savaşacağına inanıyor. Bunun için, halk güçlerinin istisnai bir birleşimine ve emirleri tartışmadan, çekincesiz yerine getirme disiplinine ihtiyaç vardır.

“Dünkü konuşmamın çelişkili fikirlere yol açtığının farkındayım.

Bundan dolayı mutlu olmam tuhaf görünmesin.

Bu konuşmanın amacı, uluslararası topluma, toplumumuzun Artsakh için savaşmaya koşulsuz hazır olduğunu göstermekti.

Geri bildiriminiz için teşekkür etmek istiyorum.

Dünkü konuşmamdan üretilen enerjinin artık Artsakh aşkına yönlendirilmesi gerekiyor”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Başbakanı, fırsatlarımızın sınırlı olmadığını, Artsakh Savunma Ordusu’nun askeri sorunlarını çözecek kadar silahı olduğunu vurguladı.

“Dünyada birçok düşmanımız var ama arkadaşlarımız da var”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan’a göre Karabağ sorununun algısı bu dönemde dünyada değişti.

“Doğru diplomatik çalışmamız sayesinde, dünya Azerbaycan ve Türkiye’nin bu savaşta saldırgan olduğunu biliyor, dünya teröristlerin Artsakh’a karşı savaştığını biliyor.

Azerbaycan’ın herhangi bir uzlaşmaya hazır olmaması, haklarımız, özgürlüğümüz için mücadelemizi sürdürmemizi meşrulaştırmaktadır.

Hiçbir şeyden korkmayacağımız, hatalarımızdan cesaretimizin kırılmayacağı konusunda anlaşalım.

Seçtiğiniz hükümetin bu zafere giden yoldan sapmadığını ve sapmayacağını bilin”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu