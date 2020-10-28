İran Cumhurbaşkanlığı Dağlık Karabağ Özel Temsilcisi Arakçi, Tahran’ın çözüm planını sunmak üzere Bakü’de

İran Cumhurbaşkanlığı Dağlık Karabağ Özel Temsilcisi ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı yetkililerle Dağlık Karabağ’daki durumu istişare etmek üzere Bakü’ye gitti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre Arakçi, Azerbaycan hükümetine Dağlık Karabağ’da çözüm için İran tarafından hazırlanan planı sunacak.

Haberde “Azerbaycan topraklarındaki işgalin sona erdirilmesinin İran’ın hazırladığı planın önemli maddesi olduğunu belirten Arakçi, planın temelinde azınlık haklarının korunmasının bulunduğunu ekledi” dendi.

Arakçi’nin Bakü’nün ardından Erivan, Ankara ve Moskova’da yapacağı görüşmelerde de söz konusu planı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti.

Sputnik Türkiye