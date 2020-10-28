Hakkâri’deki tarihi kiliseler ‘Sahipsiz Çığlık’ belgeseliyle kayıt altında

BOLD– Hakkâri ve ilçelerinde bulunan ve Süryani cemaatine ait toplam 150 kilisenin büyük bir kısmı tamamen yıkıldı. 30 civarında kilise ise defineciler tarafından tahrip edildi. Emin Sarı hâlâ kısmen ayakta duran bu kiliselerle ilgili 40 dakikalık “Sahipsiz Çığlık” adlı bir belgesel çekti.

KİLİSE VE MANASTIRLAR YOK OLMAK ÜZERE

Kültür Servisi’nin haberine göre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Demokrasi İçin Medya / Medya İçin Demokrasi’ projesi kapsamında alınan destekle çekilen belgeselde Nasturilerin Merkezi Kilisesi Kocranıs, Şemdinli’deki Dêra Reş gibi kiliselerde başlayan çekimler Kırıkdağ (Dêze) Vadisi’nde bulunan Mar Şalita Manastırı’nda tamamlandı.

Projeyi yürüten Emin Sarı Hakkâri’deki kilise ve diğer dini yapıların sahipsiz olduğunu dile getirirken “Kilise ve manastırların önemli bir kısmı yıkılmak üzere. Bunlar korunmuyor. Umudum o ki bu belgesel aracılığı ile bu yapılara ilgi olur. Hem Asuri halkını tanıtmak istiyoruz hem de bu kiliselerin korunması için bir çalışma başlatılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ESKİDEN BURADA YAŞAM VARDI

Belgeselde kiliseler ve diğer yapılar ile ilgili söz alan Hakkârili Gazeteci Vasfi Ak ise, “Dêze mıntıkası 15 köyden ibaret bir yer. Bulunduğumuz manastır Asuriler ait çok eski bir yapı. Bu yapı bir çeşme üzerine kurulmuş. Burası bir yaşam alanıydı. Yemekhanesi vardı. Zamanında 200 keçi beslenmiş. Bütün bunlar zenginliktir. Çok kutsal yer burası ancak ne yazık ki yıkılmak ile karşı karşıya. Umarım ki sahip çıkılır, korunur. Kültür Bakanlığı ve Kültür Müdürlüğü’nün bu gibi yerleri korumasını istiyoruz.” sözleriyle tarihi yapıların karşı karşıya bulunduğu tehlikeye dikkat çekti.

Kürtçe çekilen belgeselin yayın tarihi ile ilgili olarak açıklama yapan Emin Sarı “Hakkâri ve ilçelerinde şimdiye kadar 10 kilisede çalışma yaptık. Genç bir ekiple beraber çalıştım. Nasturiler konusunda araştırma yapan araştırmacılar ile çalıştım. Artık sona geliyoruz. Bir ay içerisinde belgeselimizi kamuoyuna sunacağız.” dedi.

https://boldmedya.com/2020/10/27/hakkarideki-tarihi-kiliseler-sahipsiz-ciglik-belgeseliyle-kayit-altinda/