Glendale de, Artsakh’ı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD’nin Glendale şehri, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nı ve ABD Kongresi’ni Artsakh’ın bağımsızlığını tanımaya çağırıyor.

Glendale Ermeni Milli Komitesi’nin Facebook sayfasına göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Glendale şehri, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı.

Şehir yetkilileri, şehrin Azerbaycan ve Türkiye’deki yatırımlarını iptal etmeye çağrıldı.

Glendale Belediye Başkanı Vrej Ağacanyan’ın Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınmasına ilişkin kaleme aldığı kararın, belediye meclisine sunulduğu biliniyordu.

“Artsakh Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ilkelerine dayanan özgür, egemen bir devlettir.

Kararda, “27 Eylül 2020’den bu yana Ermenistan’ın Artsakh kentindeki Ermeni okulları, hastaneleri, kiliseleri ve konutları, soykırımı sürdürmek amacıyla Türkiye ve Azerbaycan tarafından saldırıya uğradı”,- denmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ABD Kongresi de, Artsakh’ın bağımsızlığını tanımaya çağrılmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu