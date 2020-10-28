Ermenistan Cumhuriyeti Milli kahramanı Eduardo Eurnekian “Hayastan” Fonu’na 3.5 milyon dolar bağışladı

“Hayastan” Fonu Karabağ için dünyanın farklı yerlerinden destek, yardım ve bağışlar almaya devam ediyor.

Büyük bir bağış ta Arjantin Ermenisi, Ermenistan Milli Kahramanı ünvanına layık görülen işadamı Eduardo Eurnekian’dan geldi.

“Hayastan” Fonu Müdürü Haykak Arşamyan’ın aktardığı bilgilere göre ‘Biz ve bizim dağlarımız’ milli bağış kampanyası kapsamında Eurnekian 3.5 miliyon dolar destekte bulundu.

Arşamyan bununla ilgili Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda “Yıllar boyunca Eduardo Eurnekian Ermeni halkının yanında durdu” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 27 Ekim saat 16:50 itibarıyla “Hayastan” Fonu artık 150 miliyon 399 bin dolar bağış topladı. Toplanan bütün para sadece insani yardım için kullanılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/28/Ermenistan-Cumhuriyeti-Milli-kahramanı-Eduardo-Eurnekian-Hayastan-Fonu/196959