Ermenistan Berde şehir merkezinde sivilleri vurdu: 14 ölü, 40’tan fazla yaralı

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Ermenistan silahlı güçlerinin vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı 40’tan fazla yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle altyapılar hasar aldı.

Görgü tanıklarından bir esnaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım.” dedi.

Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/ermenistan-berde-sehir-merkezinde-sivilleri-vurdu-14-olu-40tan-fazla-yarali/2021995