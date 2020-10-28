Ermeniler Elon Musk’a dadandı! Turksat-5A’yı…

Airbus tarafından üretilen iletişim uydusu Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da kullanılacak. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan anlaşma için Elon Musk, Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

TechCrunch, çok ciddi paraların ödendiği ve çoktan imzaların atıldığı bir anlaşmanın iptal edilmeyeceğini öngördü. SpaceX’in ağırlıklı olarak askeri ve hükümetler düzeyinde ihaleler aldığı hatırlatılırken, SpaceX çalışanları ve Elon Musk’a gönderilen e-postaların Google’ın çöp mektup (spam) filtresini nasıl geçtiği henüz bilinmiyor. Bu e-postaların bireyler tarafından gönderildiğini söyleyen bazı yetkililer, “Bu insanlar seslerinin duyulması için bir araya geliyor. Biz bir grup değiliz Ermeni kökenli ABD’lileriz. Yarattığımız rahatsızlıktan özür dileriz” denildi.

2017’de Türkiye’ye gelen Elon Musk, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve milyonlarca takipçisiyle bu ziyaretini paylaşmıştı.

İsmini açıklamayan bir kadın, “ABD ve NATO ülkelerinde Türkiye’ye yaptırım gündemde. SpaceX bütün bu faktörleri göz önüne alarak değerlendirme yapmalı ve Türkiye ile çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli. Bu durum SpaceX’in karının kaybı anlamına gelse de dünyanın ilerlemesi için büyük bir adım” dedi.

CAPE CANAVERAL HAVA ÜSSÜ’NDEN FIRLATILACAK

TURKSAT‘ın yeni uydusu TURKSAT 5A, 30 Kasım tarihinde uzaya gönderecek. Uyduyu ünlü girişimci Elon Musk‘ın şirketi SpaceX, Florida’daki Cape Canaveral Hava Üssü’nden fırlatacak. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX´in 30 Kasım´daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurmuştu. Bakan Karaismailoğlu “Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Turksat 5A uydusunun geliştirme çalışmaları Eylül 2011’e kadar dayanıyor. Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından geliştirilen TURKSAT 5A en az yüzde 20 yerli kaynak ve Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirildi. Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahip. Yörünge yerleşimi olarak 31 derece doğu yörüngesi hedefleniyor. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmişti. Uydunun yörünge görev süresi 15 yılın üzerinde olacak.

PAYPAL’İ KURUP SATMIŞTI

Elon Musk, Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Güney Afrika asıllı ABD’li mucit ve girişimci olan Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992’de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD’nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/ermeniler-elon-musk-a-dadandi-turksat-5a-yi-437863.html