Elon Musk’a ‘Turksat-5A’yı durdur’ çağrısı

Son olarak ABD’de yaşayan bir grup Ermeni, girişimci Elon Musk’a ve şirketi SpaceX’in çalışanlarına email atarak, Türkiye ile iş birliklerini sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Maillerde, SpaceX şirketinin gelecek ay ya da sonraki ay Türk uydusu Turksa-5A’yı uzaya fırlatmaması ve bu operasyonu durdurması istendi.

“Ya Elon Musk Ermeni olsaydı” başlığı taşıyan maillerde “Bu insanlar seslerinin duyulması için bir araya geliyor. Biz bir grup değiliz Ermeni kökenli ABD’lileriz. Yarattığımız rahatsızlıktan özür dileriz” denildi.

Maillerin Google’ın spam filtresini nasıl geçtiği ise henüz belirlenemedi.

Üç yıl önce yapılan anlaşmaya göre Airbus tarafından üretilen iletişim uydusu Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da kullanılacak. Bu anlaşma için Musk Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Bu çağrı maillerine karşılık uydunun fırlatılmasının iptal edilmesi beklenmiyor. SpaceX genellikle devletler veya askeri kurumlar ile çalışıyor.

Turksat’ın yeni uydusu Turksat 5A, 30 Kasım tarihinde uzaya gönderecek.

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Ahval News