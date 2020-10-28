Danzikyan: 142 Ermenistanlı bugün Türkiye’den ayrıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ’da devam eden çatışmalar Türkiye’de yaşayan Ermenilerde güvenlik kaygısı oluşturdu. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, “Türkiye’de yaşayan Ermenistanlılar’dan 142 kişi bugün ülkesine döndü. Hep beraber kaybediyoruz, kanıyoruz” dedi.

DUVAR – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Türkiye’de yaşayan 142 Ermenistan vatandaşının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Danzikyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de yaşayan Ermenistanlılar’dan 142 kişi bugün ülkesine döndü. Az insanın umurunda olacağını biliyorum. Kaybediyoruz. Hep beraber kaybediyoruz, kanıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

Türkiye'de yaşayan Ermenistanlılar'dan 142 kişi bugün ülkesine döndü. Az insanın umurunda olacağını biliyorum. Kaybediyoruz. Hep beraber kaybediyoruz, kanıyoruz. — yetvart danzikyan (@yozgatedirnetra) October 28, 2020