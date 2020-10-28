Dağlık Karabağ’da Çatışmalar ve Can Kayıpları Sürüyor

Azerbaycan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın kuzeydoğusundaki Barda kentini vurduğunu, 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Karabağ’daki Ermeni destekli yetkililer ise Azerbaycan’ın top ateşinin bölgenin en büyük iki kentine isabet ettiğini, 1 can kaybının yaşandığını belirtti.

İki taraf da birbirlerinin suçlamalarını reddetti.

Güney Kafkaslar’da yaklaşık 30 yıldan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar, Türkiye ve Rusya’yı da içine alacak daha geniş kapsamlı bir savaşın patlak vermesi endişelerini arttırdı. Çatışmalar ayrıca, Azerbaycan’dan dünya piyasalarına petrol ve gaz taşıyan boru hatları için de tehdit oluşturuyor.

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ bölgesiyle İran sınırı arasındaki Gubadli kentini ele geçirdiğini doğruladı. Bu gelişmenin soruna diplomatik bir çözüm bulunmasını daha da zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Dağlık Karabağ uluslararası toplumca Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor ancak bölge buradaki nüfusu oluşturan Ermeniler tarafından kontrol ediliyor. Bölgede 1991-1994 yılları arasındaki savaşta 30 bin civarında kişi yaşamını yitirmişti.

Azerbaycanlı yetkililerin Barda’da 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklamasından önce de Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin civardaki Terler ve Ağcabedi bölgelerindeki yerleşimleri hedef aldığını kaydetti.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yetkililer ise, bölgenin en büyük kenti Hankendi’nde mermilerin isabet ettiğini, 15 km. güneydede bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bu açıklamalar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Dağlık Karabağ’daki yetkililer, çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana 1068 ordu mensubunun öldüğünü bildirirken, Azerbaycan ise askeri kayıplara dair henüz bir bilanço açıklamadı. Rusya ise iki taraftan 5 bin civarında can kaybının olduğu tahminini dile getirmişti.

Üç ateşkesten sonuncusu üzerinde geçen hafta Washington’da anlaşmaya varılmıştı ancak bu ateşkes de çatışmaları durduramadı. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların yeniden hız kazanmasını “hayalkırıklığı” olarak nitelerken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo de iki tarafı diplomatik çözüm için çaba göstermeye çağırdı.

Fransa, Rusya ve ABD’nin eş-başkanlığını yaptığı AGİT Minsk Grubu’nun da Perşembe günü Cenevre’de Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla biraraya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan-Putin telefonda görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bölgedeki gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı. Putin’in görüşmede, Karabağ’daki çatışmalara giderek artan sayılarla Ortadoğu’dan savaşçıların dahil olduğunu belirttiği ve bu duruma ilişkin kaygısını dile getirdiği bilgisi verildi.

Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çatışmalara çözüm bulma çabalarında samimi olduğunu ve Rusya’nın da samimiyetine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e, Ermenistan’ın Kürt militanları kullandığını söylediğini aktardı.

VOA