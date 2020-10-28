Dağlık Karabağ’da ateş sürüyor

Üçüncü kez ilan edilen “insani ateşkes”e rağmen Dağlık Karabağ’daki temas hattında çatışmalar sürüyor. Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi Azerbaycan’ın yerleşim birimlerini vurduğunu iddia etti. Azerbaycan ise, Ermenistan’ın çeşitli yönlerden saldırdığı açıklaması yaptı.

ERMENİSTAN: SUŞİ’YE SALDIRIDA 1 SİVİL ÖLDÜ

Ermenistan medyası Karabağ güçlerine dayandırdığı haberde Karabağ’ın Şuşi kentine yönelik Azerbaycan saldırısında dün bir sivilin öldüğünü duyurdu. Agos’un haberine göre, yapılan açıklamada Şuşi’ye füze saldırısı gerçekleştirmesi sonucu iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Karabağ’ın fiili başkenti Stapanekert’e (Xankendi) de saldırı düzenlendiği açıklandı. Ermenistan ayrıca, 59 askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Ermenistan tarafının toplam asker kaybı 1065 oldu.

Azerbaycan ise asker kayıplarına ilişkin resmi açıklama yapmıyor, yalnızca sivil kayıpları duyuruyor. Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan topraklarındaki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda ölen sivillerin sayısının 69’a yükseldiğini açıklamıştı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN SALDIRDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında ise, Ermenistan Berd, Çambarak, Vardenis ve Goris bölgesinden Tovuz, Gedebey, Taşkesan ve Kubatlı bölgelerine ateş açıldığı ayrıca, Ağcabedi bölgesine saldırı düzenlendiği belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise saldırıları kabul etmedi.

Diğer yandan Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiği de ileri sürüldü.

BİRİ ÇOCUK 4 AZERBAYCANLI TOPRAĞA VERİLDİ

Ermenistan’ın 27 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyüne düzenlendiği belirtilen saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova, Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova adındaki iki kadın ile 40 yaşındaki Ehtiram İsmailov’un cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇATIŞMALAR BİR AYI GERİDE BIRAKTI

Resmi olarak Azerbaycan’a bağlı ancak fiili olarak Ermeni güçlerin yönettiği Dağlık Karabağ üzerinden 27 Eylül’de yeniden alevlenen çatışmalar bir ayı geride bıraktı. İlki Moskova’da sonuncusu ABD’de ilan edilen üç ayrı ateşkes ilanına da taraflar uymadı.

Son ateşkesin arabulucusu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Pompeo, liderlere, çatışmalara son vermelerine ilişkin taahhütlere uymaları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü bünyesindeki Minsk Grubu himayesinde Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm bulunması için hareket etmeleri konusunda baskı yaptı” denildi.

ABD’nin Azerbaycan ile Ermenistan’ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08.00’de yürürlüğe girmişti.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin’in, görüşmede, “teröristlerin” savaşa dahil edilmelerine yönelik endişelerini aktardığı bildirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in çatışmaların sürmesinden dolayı duyduğu “derin kaygıyı” da dile getirdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ile gerçekleştiği ifade edilen görüşmede, Libya ve Suriye’deki durumun ele alındığı belirtildi. Ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. Pazartesi günü Rusya, İdlib’de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusunun (SMO) eğitim kampını hedef almış ve 78 savaşçının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi