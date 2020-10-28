Azerbaycan, İsrail’in talimatıyla İranlı ayrılıkçı grupları destekliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, İsrail’in talimatıyla İranlı ayrılıkçı grupları destekliyor

İran’ın “Ofoğ” televizyonunun yayınladığı “Asr” programında sunulan bir tartışma programında, Azerbaycan’ın, İsrail’in talimatıyla İranlı ayrılıkçı grupları desteklediğinden bahsedildi.

“Armenpress” tarafından bildirildiği üzere, tartışmaya katılanlardan biri, programı yönetenin, İran medyasının Azerbaycan’daki olayları yeterince ele alıp almadığı sorusuna verdiği yanıtta “İran’daki gazeteciler arasında oto sansür gibi bir şey gelişti, yani İran medyası Azerbaycan’a ve orada yaşanan gelişmelere ihtiyatla yaklaşıyor. Bu ihtiyat, İran medyasının, Azerbaycan’daki olaylara yer vermesi halinde, Azerbaycan’ın İranlı ayrılıkçılara desteğini artıracağından korkması gerçeğinde yatmaktadır”,- dedi.

İranlı bir kaynağa göre Azerbaycan, son yıllarda “havyar diplomasisi” yoluyla, Avrupalı ​​yetkililere rüşvet vererek, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerde sözde “Azerbaycan toplulukları” oluşturarak, Azerbaycan için “lobi” çalışmalarında bulunmaktadır.

Bu bağlamda programın konuşmacısı, İran’da Türkçe konuşan halk arasında, Azerbaycan halkını değil, İsrail’in etkisi altındaki Azerbaycan’da, iktidarda olan rejimi destekleyen bir grup ayrılıkçı oluşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu