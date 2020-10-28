Artsakh Defense Army releases 59 more fallen soldiers’ names

The Artsakh (Nagorno-Karabakh) Defense Army on Wednesday, October 28, released the names of 59 more servicemen killed repelling Azerbaijani attacks.
Virabyan Gevorg Mushegh, born in 1994
Chatinyan Aren Arthur, born in 2000
Hovhannisyan Harut Artak, born in 2001
Aleksanyan Ashot Norik, born in 2002
Mnatsakanyan Norayr Benik, born in 2000
Hovakimyan Ara Maksim, born in 1988
Serobyan Sevak Levon, born in 1987
Manucharyan Mher Garik, born in 1990
Melikyan Vahe Vahagn, born in 1996
Dallakyan Arkadia Feliks, born in 1978
Gasparyan Hayk David, born in 1984
Melkonyan Karen Vachik, born in 1991
Madoyan Ara Maksim, born in 1977
Reservist Arosyan Melikset Sargis, born in 1992
Reservist Ghukasyan Arthur Ara, born in 1991
Reservist Musikyan Karen Loni, born in 1987
Abgaryan Gevorg Vazgen, born in 1980
Balayan Grisha Manas, born in 1990
Petrosyan Aren Samvel, born in 2001
Margaryan Vladimir Spartak, born in 2002
Ghazaryan Melkon Avetis, born in 1982
Petrosyan Mushegh Gevorg, born in 1988
Sargsyan Hamlet Ashot, born in 1994
Yeganyan Erik Garnik, born in 1981
Avetisyan Tigran Smbat, born in 1996
Mamikonyan Arsen Alexander, born in 1996
Nurbekyan Mushegh Harutyun, born in 1981
Davityan Garik Adam, born in 2001
Grigoryan Sahak Varazdat, born in 1984
Hovakimyan Ara Zhirayr, born in 1989
Reservist Voskanyan Tigran Rafik, born in 1993
Ghazaryan Armen Vaghinak, born in 2001
Tumanyan Gor Seyran, born in 2000
Gabrielyan Yura Ashot, born in 2002
Khomov Ashot Mihran, born in 2001
Chatalyan Ruben Kirakos, born in 2002
Aleyan Davit Vachagan, born in 2001
Kocharyan Arman Artush, born in 2000
Atabekyan Arman Sanasar, born in 2001
Gevorgyan Areg Vahagn, born in 2001
Khurshudyan Levon Gevorg, born in 2001
Avetisyan Tigran Gevorg, born in 2000
Gevorgyan Roman Karapet, born in 2000
Avetisyan Yervand Mkhitar, born in 2000
Hambardzumyan Ruben Karen, born in 2001
Manukyan Levon Ara, born in 2000
Hakobyan Davit Aram, born in 2001
Khachatryan Seryozha Aram, born in 2001
Ghasabyan Arman Kamo, born in 2001
Ivanov Pyotor Armen, born in 2000
Aghababyan Vahe Nerses, born in 2001
Mahtesyan Gurgen Gevorg, born in 2001
Balbabyan Artak Azat, born in 2001
Sayadyan Torgom Arzuman, born in 2001
Yeghikyan Vahe Arthur, born in 2001
Harutyunyan Yeprem Davit, born in 2001
Kaloyan Murad Yurik, born in 2000
Kirakosyan Davit Artak, born in 2000
Mosoyan Davit Aram, born in 2001
https://www.panorama.am/en/news/2020/10/28/Artsakh-fallen-soldiers/2389750?__cf_chl_jschl_tk__=d33ed9e1dff4aea79088dbe09a6b588787b9b2a3-1603886016-0-ATnGacT4QR0t1bC_ij5afmFimyqvYmj_mJ-M_TUdNvf_t76GXao7ig1NR_LOzwP6RFaCou8FCn3Slk02vgTdIrnsYB8Eil-7RS331XO1EFa4HhYPn-GdTgokPjkDuAVNImHz7Vovi4-bXOuJQjnLc6dxNJylfhYjtRV7Wqnsz6x5HWklUprKn4uYEdY7vU_M31VJaIAoWDg0Stl5bf_mZQeJa-P-LR8mxt_bSLpDAGJOio1Dd6Z6YYDe_fk7y8c0pznPVtOs6EEHIxj_biHMj8lWHzTR_U1tFjNkXiX6AWmgFLwyoQ0FpU1z0OEpbkcEl_-IhjkAd9o_AfcEDcOeH7E
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