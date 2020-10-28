Aliyev, ön koşulsuz görüşmeye hazırmış – Ermenistan Kamu Radyosu

Aliyev, Paşinyan ile ön koşulsuz görüşmeye hazır.

Interfax’ın haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya’nın başkentinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak Erivan’ın Dağlık Karabağ sorununu çözmek için yapıcı adımlar atabileceğinden şüphe ettiğini belirtti.

“Böyle bir davet almadım (Moskova’da görüşmeler yapmak için – ed.).

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Devlet Başkanlarının üçlü toplantılarına defalarca katıldım ama Ermenistan’da Paşinyan iktidara geldiğinden beri böyle bir görüşme olmadı.

Bu görüşmeler Ermenistan’ın önceki cumhurbaşkanları ile yapıldı.

Onlardan asla kaçınmadım”,- dedi Aliyev.

Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak Rusya’nın çözüm sürecinde özel bir rol oynaması nedeniyle bu görüşmeleri olumlu bulduğunu vurguladı.

“Rusya’nın hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile her zaman yakın ilişkileri olmuştur.

Bugün Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ile siyasi ve ekonomik işbirliği açısından çok aktiftir.

Elbette bu toplantıların çoğu Rusya’da yapıldı.

Ancak Paşinyan döneminde böyle bir toplantı olmadı.

Şimdi ne kadar etkili olacaklarını bilmiyorum.

Ama böyle bir teklif varsa, her zaman olumlu gördük, dikkate alacağız”,- dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ile “sizin de söylediğiniz gibi önkoşulsuz” görüşmek üzere Moskova’ya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu