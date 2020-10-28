Aksel Bonfil’in ‘Varlık’ oyunu çevrimiçi gösterimde

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği ‘Varlık’ adlı oyun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV’nin Tiyatro Festivali kapsamında çevrimiçi olarak 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gösterilecek.

‘Varlık’ 1940’ların İstanbul’unda üç kişilik yoksul bir ailenin, sırtlarına çöken ağır bir yükle, Varlık Vergisi’yle başa çıkmaya çalışmasının öyküsünü anlatıyor. Çaresizce çabalayan bir baba, katı gerçekle boğuşan bir anne ve ailesinin zorlu koşullarıyla kendi hayalleri arasında büyümeye çalışan bir genç kız. Karşılarında ise bu küçük ailenin kaderini etkileyecek, kendi ailesinin iyiliği için gözünü karartmaya hazır bir vergi memuru.

Oyun, Türkiye’nin gayrimüslim nüfusu üzerindeki etkileri kuşaklar boyu sürecek ağır sonuçlar yaratan Varlık Vergisi’ne, sıradan bir ailenin perspektifinden bakıyor. Galata’daki bu yoksul ev, seyirciyi; yakın tarihin, bireylerin hayatlarını yıkıma uğratan politik ve toplumsal iklimini anımsamaya çağırıyor.

Yapımcılığını Nisan Ceren Göçen ve Faruk Özerten’in yaptığı oyunda Cengiz Bozkurt, Esra Dermancıoğlu, Salih Bademci ve Ahsen Eroğlu rol alıyor. İlk gösterimi 14 Kasım’da gerçekleşecek Varlık, 90 dakika sürüyor.

https://www.salom.com.tr/haber-116291-aksel_bonfilin_varlik_oyunu_cevrimici_gosterimde.html