Ռուս ուղղափառ եկեղեցին սարսափահար է եղել՝ տեսնելով Ստամբուլում մզկիթի վերածված վանքում արված փոփոխությունները

Ռուս ուղղափառ եկեղեցին սարսափահար է եղել՝ տեսնելով Ստամբուլում մզկիթի վերածված հնագույն Հորա վանքում արված փոփոխությունները:

Մոսկվայի պատրիարքարանի արտաքին եկեղեցական հարաբերությունների վարչության պետի տեղակալ Նիկոլայ Բալաշովը ֆեյսբուքի իր էջում վանքի 2 լուսանկար է հրապարակել, որոնք արվել են մինչեւ այս տարվա օգոստոս, երբ վանքը դեռ թանգարանի կարգավիճակ ուներ, եւ ներկայիս վիճակը այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի որոշմամբ վանքը մզկիթի վերածվեց:

«Ժամանակակից բարբարոսության սարսափ: Ցավ ուղղափառ քրիստոնյաների համար»,-գրել է նա:

Դատելով լուսանկարներից՝ վանքի առաստաղը 2-3 անգամ ցածր է դարձել, այն ծածկել են գիպսաստվարաթղթով, ներկել սպիտակ ներկով: Արդյունքում ծածկվել են կամարները, խճանկարներն ու պատուհաններով գմբեթը:

Խորայի Սուրբ Ամենափրկչի տաճարը, որը գտնվում է Ստամբուլի Ֆաթիհ շրջանում, կառուցվել է 4-րդ դարում որպես վանական համալիրի մաս։ Այն մզկիթի է վերափոխվել 1453 թվականին քաղաքը օսմանների կողմից գրավելուց հետո մոտ 50 տարի անց։ 1945 թվականին կառավարության որոշմամբ այն վերածվել է թանգարանի։

Եկեղեցու կարգավիճակը փոխելու մասին որոշումը հարցեր է առաջացնում այն կապակցությամբ, թե ինչ է լինելու դրա ընդարձակ բյուզանդական խճանկարների եւ որմնանկարների հետ։ Այս տաճարը եւս համարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։

Istanbul’s Chora Church, converted from a museum into a mosque earlier this year, before and after – meaning now. A crying (literally) shame. https://t.co/A36UWLJXHSpic.twitter.com/Ws6Jd0oDg1— Piotr Zalewski (@p_zalewski) October 28, 2020