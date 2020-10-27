Türkiye müzakerelere katılabilir mi? – Ermenistan Kamu Radyosu

Hem Erivan hem de Bakü, Türkiye’nin Müzakerelere Katılması Konusunda Anlaşmalıdır

Rusya Devlet Başkanının basın sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye’nin müzakerelere olası katılımı konusunda yorum yaptı.

Karabağ sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecine, Türkiye’nin dâhil edilmesi meselesi, ancak Ermenistan ve Azerbaycan’ın rızasıyla ve onların isteğiyle çözülmelidir.

Rus basını tarafından sunulan, Ankara’nın Karabağ ile ilgili bir sonraki tur müzakerelere katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Rusya cumhurbaşkanı sözcüsü Dmitri Peskov tarafından bu konu dile getirildi.

“Burada sadece iki tarafın görüşleri mümkündür, yani çatışan taraflar – Ermenistan ve Azerbaycan.

Yalnızca çatışan taraflar, şu veya bu devletin çözüm sürecine katılmasını kabul edebilir veya arzulayabilir”,- dedi Peskov.

Türkiye’nin, Karabağ müzakerelerine katılma isteğini düzenli olarak dile getirdiği de eklenmelidir.

Ancak Erivan ve Stepanakert defalarca Ermeni tarafının, Türkiye’nin müzakerelere katılmasına karşı olduğunu ifade ettiler.

Ermenistan Kamu Radyosu