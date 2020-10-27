Türkiye ile Fransa’nın ticari ilişkileri nasıl? İki ülke birbirine hangi ürünleri ihraç ediyor?

Türkiye’ye karşı söylemlerini sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay Ankara’nın Doğu Akdeniz’de “NATO müttefiki gibi hareket etmediğini” belirterek Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı açık olması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi gerilim, ‘Ermeni soykırımı’ yasa tasarısıyla da gündeme gelmişti, ancak bütün bu gelişmelere rağmen iki ülke arasında ticaret hacmi 2000’li yılların başından bu yana yükseliyor.

Fransa hükümetinin verilerine göre Türkiye, Fransa’nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasında 2019’da gerçekleşen ticaret hacmi 14 milyar 677 milyon euroyu buldu.

Son on yılda, iki ülke arasında ticaret hacmi yüzde 47,4 seviyesinde yükseldi.

*Yeşil: Toplam ticaret – *Kırmızı: Türkiye’nin ihracatı – *Mavi: Fransa’nın ihracatı Türk-Fransız ticaret derneği

Son 5 yıldır Türkiye’nin ihracatı daha fazla

2014 yılından bu yana Türkiye’nin Fransa’ya yaptığı ihracat, Fransa’nın Türkiye’ye yaptığı ihracattan fazla. Özellikle 2019 yılına baktığımızda Türkiye’nin ihracatının 8,7 milyar euroya çıktığını, Fransız ihracatının ise 5,9 milyar euroda kaldığını görüyoruz.

2012’den bu yana Türkiye’nin Fransa’ya yaptığı toplam ihracatta istikrarlı bir artış ortaya çıkarken, Fransa’nın 2015’ten bu yana ihracatının düştüğü görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2018’deki resmi Fransa ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar euroya çıkması gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye ile Fransa arasında neler alınıp satılıyor?

Türkiye’nin Fransa’ya ihraç ettiği ürünler:

Otomobil sanayi ürünleri (30,9%), hazır giyim ( 14,0%), otomobil yan sanayi ürünleri (6,1%), elektrikli ev aletleri (5,1%), genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (3,6%), tekstil endüstrisi ürünleri (3,1%) ve elektrikli cihazlar (2,7%).

Fransa’nın Türkiye’ye ihraç ettiği ürünler:

Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (9,5%), temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler (9,1%), uçak ve uzay endüstri ürünleri (8,2%), demir ve çelik ürünleri (8,1%), otomobil yan sanayi ürünleri (7,6%), elektrikli cihazlar (6,9%), tıbbi farmasötik ürünler (6,5%)

Fransız şirketlerin Türkiye’deki yatırımı daha fazla

Merkez Bankası verilerine göre 2002-2018 döneminde Fransa sermayeli firmalar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7 milyar 274 milyon dolar seviyesinde. Aynı dönemde Türk sermayeli firmaların Fransa’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 235 milyon dolar olmuştur.

Türkiye’de bin 524 Fransa sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Euronews