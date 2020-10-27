Kremlin Sözcüsü Peskov’dan Karabağ müzakerelerine Türkiye’nin katılıp katılmamasına ilişkin soruya yanıt

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri çatışan “Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının bir sonraki görüşmesine, Türkiye’nin daha yakından dahil olması gerektiğini düşünüp düşünmedikleri” sorusu karşısında Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Burada mühim olan, iki tarafın, yani çatışan taraflar olan Azerbaycan ve Ermenistan’ın buna nasıl baktığı” dedi ve ekledi:

“Dolayısıyla sadece çatışan taraflar, belirli bir ülkenin müzakere sürecine katılımına onay verebilir ya da katılmasını dileyebilirler.”

Karabağ’da eylül ayı sonundan beri süren çatışmalar üçüncü defa ateşkes kararı alınmış olmasına karşın kesilmiş değil. Taraflar iki kez Rusya’nın, sonuncusunda da ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes kararı almıştı. Fakat esir ve cenaze değişimi nedeniyle alınan söz konusu karara hiç uyulmadı. Kararlaştırılan ateşkesin başlamasından hemen sonra taraflar birbirlerini yeni saldırılarla suçladı.

Bu nedenle Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin yöneteceği esir ve cenaze değişimi süreci de halen başlamış değil. Bunun yanında, çatışmalar nedeniyle her iki taraftan da siviller de dahil kayıplar olduğu biliniyor.

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