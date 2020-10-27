İspanya Senato üyesi: Hükümet, Artsakh Cumhuriyeti’nin tanımak için hangi adımları atacak?”

İspanya Senato üyesi Carles Mulet Garcia, ülke hükümetine bir soru önergesi sundu.

Garcia, Hükümetten şu soruların cevaplanmasını talep etti.

“Hükümet, son 5 yıl içerisinde İspanya tarafından Türkiye ile Azerbaycan’a satılan silah hacmi hakkında bilgi sahibi midir, değil midir?

İspanya Hükümeti, Ermneilere karşı sürdürülen saldırılar ile ilgili Tükiye ve Azerbaycan’a karşı diplomatik adımlar atacak mıdır, değil midir? Hükümet, İspanya halkı ve tüm uluslararası camia adına Artsakh Cumhuriyeti’nin tanımak yönünde hangi adımları atacaktır?” Senato üyesi, Hükümete sunduğu bu soru önergesine dair ayrıntıları “Twitter”de yayınladı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak başlattığı geniş çaplı savaş operasyonları, bir ay sonra da aynı şiddetle devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI