İran’dan yeni bir uyarı – Ermenistan Kamu Radyosu

İran ordusu, sınırları yakınında ortaya çıkan teröristlere karşı savaşacaktır.

İranlı yetkililer ülkenin güvenliğini sağlamak için sınır korumasını güçlendirmeye karar vermişlerdi.

Miran Press Telegram’ın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri Komutanı Abdulrahim Musavi, İran ordusunun, sınırları yakınında ortaya çıkan teröristlere karşı kararlılıkla savaşacağını belirtmiştir.

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Karabağ ihtilaf süresinde, İran yakınlarındaki bölgede de çatışmalar yaşanıyor.

İran yönetimi, Karabağ’daki durumla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi.

Ülkenin yetkilileri, İran’ın güvenliğini sağlamak için sınır korumasını güçlendirdi.

Musavi, “Güçlerimiz militanlara, teröristlere ve sınırlarımıza yakın İŞİD varlığına karşı amansız bir şekilde savaşacaktır”,- dedi.

İran Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Abbas Arakçi’nin Karabağ sorununun çözümünü görüşmek üzere Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu