İran’dan özel elçi – Ermenistan Kamu Radyosu

İran Erivan, Bakü ve Moskova’ya özel elçi gönderecek

İran, Karabağ’daki savaşta tarafsızlığını korumaya çalışıyor, ancak bir süredir İran sınırı yakınlarında operasyonlar devam ediyor. Yerleşim alanları vuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Saeed Khatibzadeh’e istinaden, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Özel Elçisi Abbas Arakçi Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye’yi ziyaret edecek.

Hatibzade yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki bölgeleri ziyaret etmenin yanı sıra, Arakçi Bakü, Moskova, Erivan ve Ankara’yı da ziyaret edecek”,- demektedir.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın, Karabağ sorununun çözümünde Cumhurbaşkanının özel elçisi olacağı belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu