“Hayat Tahrir Aş-Şam” Türk yanlısı grup Rusya’da terör saldırısı planlıyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye yanlısı “Heyet Tahrir Eş-Şam” grubu Rusya Federasyonu’na terör saldırısı hazırladı.

Wargonzo Telegram kanalına göre, güvenlik kaynaklarına dayanarak, Türk özel servisleri tarafından kontrol edilen “Hayat Tahrir Aş-Şam” terör örgütü, Uzak Doğu’da bir terör saldırısı düzenlemek üzere iki Habarovsk sakinini görevlendirdi.

Türkiye yanlısı “Hayat Tahrir Aş-Şam” militanı Habarovsk’taki protestoculara saldırmaya hazırlanıyordu.

@Wargonzo projesi, Uzak Doğu’da terör saldırısı planlayan bir Özbek vatandaşının tutuklanmasının videosunu yayınladı.

Ona göre, Türk özel servislerinin kontrolünde olan Suriye merkezli terör örgütü, birkaç aydır Habarovsk’taki muhalefet mitinglerine katılan protestoculara molotof kokteyli atmasını emretti.

Rus güvenlik güçleri bu terör eylemini engellemeyi başardı. Türk özel servislerinin provokasyonu gerçekleşmiş olsaydı, siyasi sonuçlar dramatik olmaktan çok daha fazlası olabilirdi. “Birisi aktif olarak sadece yabancı değil, aynı zamanda Rusya’nın iç gündemine katılmaya çalışıyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu