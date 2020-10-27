Görmez’dan Vatikan’a çağrı: Macron’u durdurun!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Müslümanlara, Vatikan ve Batı dünyasına seslendi

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, tüm Müslümanları Macron’un tahriklerine karşı “sabır, sükunet ve vakarlı bir duruş sergilemeye” davet etti. Görmez, Vatikan’a da seslenerek Macron’u durdurun dedi.

Çok büyük bir provokasyonla karşı karşıyayız

Görmez’in açıklaması şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son zamanlarda İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırgan konuşmaları ardından ırkçılık, ayrımcılık ve din mühendisliğine soyunması akıl ve izan sahibi hiç kimse tarafından kabul edilemez.

Aynı süreçlerde hangi sebeplerle olursa olsun Fransa’da bir öğretmenin hunharca katledilmesi hiç bir Müslüman tarafından asla tasvip edilemez.

Macron’un her Müslümanın canından aziz bildiği Hz. Peygamber’e (asm) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına ışıkla yansıtılmasını emrederek kin, nefret ve düşmanlığı devlet kademelerine taşıması çok daha büyük bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

İslam dünyasına sabır, sükunet ve vakarlı bir duruş çağrısı

İnsanlığın hafızasında Fransa’nın işlediği büyük günahlar henüz tazeliğini korurken, yeni yıkımlara sebep olabilecek bu tehlikeli provokasyonlar Macron’u endişelendirmeli ve aklı selime sevk etmelidir. Buna karşı Avrupa’da yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizi ve bütün İslam dünyasını sabır, sükunet ve vakarlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

En büyük cevap: Mevlid-i Şerif

Müslümanların bu nefrete karşı en büyük cevabı alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin iki gün sonra idrak edeceğimiz Mevlidi-i Şerif’ini barış içinde büyük bir coşkuyla idrak ederek O’nun getirdiği rahmet ve adaleti yalamak ve yaymak olacaktır.

Vatikan ve Batı Macron’a karşı durmalı

Bu çirkin nefret ve düşmanlık siyasetine karşı Vatikan başta olmak üzere aklı selim tüm Batı muhitlerini Macron’a karşı durmaya ve onu sorumlu davranmaya davet etmelerini bekliyoruz.

Kaynak: Görmez’dan Vatikan’a çağrı: Macron’u durdurun!