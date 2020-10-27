Ermenistan’dan uyarı: “Sınırımıza karşı yeni bir provokasyon yaşanırsa, arsenalimizdeki tüm silahlar kullanılacak”

27 Ekim’de Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, güvenlik alanındaki üst düzey yetkililerle yapılan görüşmede, ülkenin güney sınırındaki durumu ve atılacak adımları ele aldı.

Savunma Bakanlığı, ülkenin güney sınırında durumun kontrol altında olduğunu, hasma ait tüm mevzilerin yerlerinin belli olduğunu ve provokasyonun tekrar olunması takdirde gerekli cevabın verileceğini vurguladı.

Bakanlık, Ermenistan devlet sınırına karşı Azerbaycan tarafından olası yeni bir tacizin yapılması durumunda ülke arsenalinde yer alan tüm silahların kullanımıyla cevap verileceğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı Azerbaycan’ın başlattığı geniş çaplı savaş operasyonları bir ay sonra da aynı şiddetle devam ederken Azerbaycan, bu sefer de Ermenistan’ın güney kısmında bulunan Syunik idari bölgesine karşı provokasyonlar başlattı. ABD’de elde edilen anlaşmaya göre 26 Ekim sabahı başlatılması gereken ateşkesi defalarca ihlal eden Azerbaycan, 27 Ekim sabahı Ermenistan’ın Syunik bölgesinin sınırlarına ateş açtı, saldırı sonucunda Ermeni tarafında yaralıların olduğu belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI