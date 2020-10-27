AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun başlandığında toplanan komisyon, çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ile Türkiye’deki Ermeni vatandaşların durumunu ele aldı. Çeşitli temasların ardından heyet, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Milliyet’e konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: ‘Şikayet yok’ “Yıllardır Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir sorun olarak devam eden Karabağ meselesi şu günlerde bir askeri çatışmaya dönüştü. Bu çatışma ile ilgili olarak Türkiye’de ve İstanbul’da oluşan psikolojik ortamda, burada yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın yine vatandaşımız olmamakla beraber ülkemize gelmiş Ermenilerin, bir hak ihlaline maruz kalıp kalmadıklarını, sosyal ve içtimai bir baskıya uğrayıp uğramadıklarını veya herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıklarını onlardan öğrenmek istedik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugüne kadar komisyonumuza hiçbir şikayet başvurusu olmamıştı. Bugün görüş ve önerilerini aldığımız Ermeni cemaati, hem dini hem sosyal içtimai değerleri temsilcilerinden duyduk ki; ne bir devlet görevlisinden, ne de bir Türk vatandaşından bir baskı söz konusu. Ancak bir şeyin altını çizmemiz lazım. Maalesef sosyal medya mecralarının ve basın araçlarının çoğalması ile beraber kendilerine yönelik nefret söylemleri olduğunu söylediler. Nefret söylemi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nda bir suç olarak tanımlanmıştır. Türkiye şu anda Azerbaycan-Ermenistan çatışması anlamında, hem kardeşlik bağlarının gereği olarak hem de uluslararası hukukun işgal altındaki toprakları nedeniyle Azerbaycan’ın yanında duruyor. Ancak bu durum nefret söylemine gerekçe gösterilemez, ermeni vatandaşlarımıza baskı kabul edilemez.” Milliyet Gazetesi