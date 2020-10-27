Düşman, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Şu anda ön cephenin bazı yönlerinde bölgesel çatışmalar yaşanmaktadır.

Gece boyunca, Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum nispeten istikrarlı ve gergin kaldı.

Bazı bölgelerde topçu çatışmaları devam etti.

Akşam düşman kuvvetleri, bazıları Savunma Ordusu hava savunma kuvvetleri tarafından vurulan, insansız hava araçlarını aktif olarak kullandı.

Düşman, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam etti, özellikle Martuni kasabası, Martakert ve Askeran bölgesinin yukarı bölgesindeki köyler hedef alındı. Şu anda ön cephenin bazı yönlerinde yerel savaşlar yapılıyor.

Savunma Ordusu birimleri, operasyonel-taktik durumu kontrol altında tutarak belirlenen savaş görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu