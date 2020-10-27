Cenevre sözleşmesi kimin için? – Ermenistan Kamu Radyosu

Azeri savaş esiri, Türk askerlerinin eğitimini anlatıyor

Türkiye’den gelen askerler, rütbesiz Türk üniforması giymişti.

Azerbaycan’daki Ermeni askerlerinin aksine, Azerbaycanlı savaş esirleri Ermenistan’da, Cenevre Sözleşmesi’nin insani normlarına göre tutulmaktadır.

Ermenistan Ceza İnfaz Kurumu Kriminoloji Dairesi başkanı Rafael Vardanyan, bugünkü basın toplantısında, gazetecilere Azerbaycanlı savaş esiri Astsubay Emin Bakhşali’nin sorgulama videosundan bir alıntı sundu.

Videoda savaş esiri kendisine günde üç kez yemek ve su verildiğini, sağlık durumundan şikâyetçi olmadığını söylemektedir.

“Burada iyi muamele görüyorum, beni şiddete maruz bırakmıyorlar, bana işkence etmiyorlar.

Sol bacağımda bir yara var.

Her gün yaram tedavi ediliyor, sargım değişiyor”,- demektedir savaş esiri.

Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak askeri tatbikatlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan’da kaldığını bildirdi.

Türkiye’den uzmanlar, onları dağlarda savaşmaları için eğitti.

“Rütbesiz Türk üniformalarıyla Türkiye’den geldiler.

Unvanlarını veya isimlerini bilmiyorduk. Sadece ‘komutan’ diyorduk”,- dedi Azerbaycanlı.

Savaş sırasında, Pakistan’dan gelen güçlerin kendilerine yardım edeceği de söylendi.

Azeri savaş esiri, “Yakın gelecekte bir savaş başlatmamız, tek düşmanımız olan Ermeni mevzilerine saldırmamız gerektiği söylendi”,- dedi.

Savaşta, cephe gerisinden kontrol edilen Türk ve İsrail İHA’larının kullanıldığını doğruladı.

Bu İHA’ları kimin kontrol ettiğini tam olarak bilmediğini belirtti.

Türkiye’nin Artsakh ve Ermenistan’a karşı kullanmak için Suriye’nin kuzeyinden Azerbaycan’a paralı askerler gönderdiği daha önce biliniyordu.

Çatışmalara katılmaları için 1.500-2000 dolar ödendiği bilgisi var.

Bu bilgiler sadece Ermenistan-Karabağ yetkilileri, uluslararası medya ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından değil, aynı zamanda Suriye, Fransa, Rusya, ABD ve diğer ülkelerin yetkilileri tarafından da doğrulandı.

RIA Novosti ayrıca, 16 Ekim’de 1.000’den fazla militanın Karabağ çatışma bölgesine transfer edildiğini bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu