Camiye çevrilen Kariye freskleri böyle kapatıldı

27 Ekim 2020 Salı, 21:53

İstanbul’un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi’nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camii’nin, 30 Ekim’de cuma namazı ile ibadete açılacağını bildirdi.

Tarihi müzedeki çalışmaların ardından Hz. İsa tasvirleri, Hristiyan semboller olmak üzere ikonaların üzerlerinin beyaz perdeyle kapatıldığı görüldü.

Twitter üzerinden olayı duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

”Dünya sanat tarihinin baş yapıtlarından Kariye fresk ve mozaiklerinin kapatılması ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfısızlıkta. Solda eski hali, sağda yeni hali. Proje Türkiye kültür mirası yöneten ve koruyan bakanlık ve kurumları.”

Cumhuriyet Gazetesi