Calal Harutyunyan yaralandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Calal Harutyunyan yaralandı․ Mikael Arzumanyan, Artsakh Savunma Bakanı olarak atandı

Artsakh Cumhuriyeti Anayasasının 93. Maddesinin 4. Bölümüne ve 94. Maddesinin 3. Bölümüne göre, Korgeneral Calal Anatoli Harutyunyan’ın Artsakh Savunma Bakanı – Savunma Ordusu Komutanı görevinden alındığına dair bu kararnameyi imzaladım.

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, subaylarla yaptığı görüşmede bunu ifade etti.

Başka bir kararname ile Tümgeneral Mikael Alberti Arzumanyan, kendisine Korgeneral rütbesini verilerek, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı-Savunma Ordusu Komutanı olarak atandı.

“Calal Anatoli’ye acil şifalar diliyorum, eminim çok yakında ülke hizmetine dönecektir.

Mikael Arzumanyan’ın, yeni görevindeki sorumluluğun derecesini anladığına, bu güveni haklı çıkarmak için hiçbir çaba ve enerjiden kaçınmayacağına eminim”,- demektedir Arayik Harutyunyan.

Ermenistan Kamu Radyosu