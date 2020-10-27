Azerbaycan’ın savaş suçları – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Soruşturma Bürosu, 27 Eylül’den beri Ermenistan’ın 16 yerleşiminin Azerbaycan tarafından saldırıya uğramış olduğunu bildirdi.

Ermenistan Soruşturma Bürosu, Kriminoloji Dairesi Başkanı Rafael Vardanyan’ın 27 Ekim’deki basın toplantısında belirttiğine göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Ermenistan topraklarının dokunulmazlığına tecavüz etmesi nedeniyle ceza davası açıldı.

Vardanyan’a göre, saldırganlık 28 Eylül’de saat 13.00’da kaydedildi.

Ardından gelen çeşitli suçlarla bağlantılı olarak, düşman tarafından yasaklanmış silahların kullanılması, sivillere yönelik saldırı ve cepheden çok uzakta bulunan objelere yönelik saldırılarla ilgili olarak yaklaşık 10 ceza davası açıldı.

Azerbaycan, 27 Eylül’den bu yana Ermenistan’daki 16 yerleşime saldırdı. Vardenis ve Geğarkunik bölgelerine bağlı köyler, Kotayk ilçesine bağlı köyler, Sünik bölgesindeki Kapan ve Goris şehirleri, Tavuş bölgesindeki Aygepar köyü, Vayots Dzor bölgesindeki Keçut köyü.

Sivil altyapı, okullar ve anaokulları saldırıya uğramıştır.

Çatışmalara katılmamış askerler de dâhil olmak üzere, sekiz kişi hayatını kaybetmiş,11 kişi yaralanmıştır.

Büyük ölçüde hasar yaratılmıştır.

29 Eylül’de Ermenistan Savunma Bakanlığı’na ait bir adet SU-25 savaş uçağı, Ermenistan’ın hava sahası üzerinde vurulmuş, pilot Binbaşı Valeri Danelin hayatını kaybetmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu