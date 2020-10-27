“Azerbaycan’ı bu programdan caydıracak sert argümanlar sunulmalıdır” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Azerbaycan’ı bu programdan caydıracak sert argümanlar sunulmalıdır”

Rusya Duma’sı, Bakü’nün “galip gelene kadar” olarak açıklanan askeri programına tepki gösterdi

Bakü’yü barışa zorlama iradesi ifade edilmelidir, yoksa “muzaffer sona kadar” olarak ifade edilen askeri programın sonuçlarına şahit oluruz.

Rusya Federasyonu, BDT, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, İlham Aliyev’in “sonuna kadar gitme” açıklamasını böyle yorumladı.

Riafan.ru’ya verdiği röportajda Zatulin, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin, Azerbaycan’da Azeriler gibi yaşayabileceklerine dair Aliyev’in açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

Milletvekiline göre, Aliyev’in sözlerine kimse inanmıyor.

“Ermeni halkına karşı gerçek tavrını defalarca gösteren Aliyev’in kendisinin dahi buna inanmadığını düşünüyorum.

Saldıran tarafın iştahı açılmıştır.

Azerbaycan’ı bu programdan caydıracak sert argümanlar sunulmadıkça, tek başına o askeri yoldan sapmayacaktır”,- dedi milletvekili.

Ermenistan Kamu Radyosu