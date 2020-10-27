Azerbaycan Ukrayna’da medya uzmanlarını toplayıp Ermenistan’a iftira atmak için 5000 dolar maaş veriyor

Azerbaycan Karabağ’a karşı başlattığı savaşın ilk gününden beri askeri operasyonlara paralel olarak algı oerasyonları da gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda en çirkin ve en aşağılık yollarına başvuran Azerbaycan devlet propagandası farklı yöntemler kullanıyor.

Edinen bazı bilgilere göre bu kez Ermenistan’a karşı kara propaganda yürütmek için Ukrayna’daki medya uzmanlarını işin içine dahil etmeye çalışıyor.

Ermenistan’ın aleyhine propanda yapmak ve iftiralar atmak için Azerbaycan Ukrayna’da medya uzmanlarını topluyor ve bu hizmet karşılığında onlara 5000 dolar maaş ödemeye hazırlanıyor.

Bu uzmanlar Azerbaycan’a getirilecek ve oradan Ermenistan’ı karalamak için olayları çarpıtarak dünya kamoyuya gerçeği yansıtmayan yalan ve sahte haberler sunacaklar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/27/Azerbaycan-Ukrayna-Medya-Ermenistan-Karabağ/196801