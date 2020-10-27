Azerbaycan tarafının elinde 17 Ermeni esir var

Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin Krimial Dairesi Başkanı Rafayel Vardanyan, şuanda Azerbaycan’da 17 Ermeni esirin bulunduğunu duyurdu.

27 Ekim’de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Vardanyan, “Bu kişilerie sağlık hizmetlerin sağlanması ve işkencelere tabi tutulmaması için acil önlemlerin alınması hedefiyle AİHM’de Ermenistan’ın temsilcileri ile Savunma Bakanlığı’nın savaş esirleri dairelerarası komisyonu ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’a karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak başlattığı geniş çaplı savaş operasyonları, bir ay sonra da aynı şiddetle devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/27/Azerbaycan-Ermenistan-savaş-esiri/196824