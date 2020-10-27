Aya Triada Kilisesi restore edilecek

174 yıl önce kilise olarak inşa edilen, mübadele sonrası camiye çevrilen, bir dönem tütün deposu olarak kullanılan tarihi Aya Triada Kilisesi’nin restorasyon projesi, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Ayvalık Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kültür amaçlı tahsis edilen tarihi kilise, restorasyon sonrasında müze olarak hizmet verecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan Aya Triada Kilisesi’nin yeniden hayata kazandırılarak müze haline dönüştürülmesinin kent turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Aya Triada Kilisesi’nin eski hali. (FOTO: DHA)

“KENT TURİZMİNE DEĞER KATACAK”

Başkan Ergin “Aya Triada Kilisesi’nin restorasyon projesi onay aldı. Kent turizmi çok büyük bir değer daha kazandı. Bu yapı restorasyonu tamamlandıktan sonra Ayvalık´ın kültürel yaşamı ve turizmine müze olarak çok büyük değer katacak” dedi. (DHA)

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/aya-triada-kilisesi-restore-edilecek/