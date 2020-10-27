Ateşkes ihlali kararı Ankara’da alındı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ateşin şiddetlendirilmesi kararı Bakü’de değil, Ankara’da alındı.

Ermenistan Bilimler Milli Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü müdürü, Türkolog Ruben Safrastyan “Armenpress”-e vermiş olduğu mülakatta, Ateşin Artsakh’ta yoğunlaştırılması kararının Bakü’de değil, Karabağ ihtilaf bölgesinde ateşkese varılması konusunda 26 Ekim’de Washington’da varılan anlaşmanın yapıldığı gün, Ankara’da alındığını bildirdi.

“Bu karar, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu saldırgan savaşlarını sürdürdüklerini ve bu kez de Washington’da yapılan teklife karşı olduklarını gösteriyor” ,- diyen Türkolog, Minsk Grubu eş başkanlığı ülkeleri olan Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye ve Azerbaycan üzerindeki ortak baskısının meyvesini verecek olup, saldırgan davranışlarından vazgeçirecekleri umudunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Artsakh’a karşı savaşta amacının ne olduğu sorusuna yanıt veren Doğu Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Erdoğan’ın politikasının ana hedefinin Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti ve genel olarak Ermeni halkı olduğu görüşünü dile getirdi.

“Bir fırsat çıkarsa Jön Türkler tarafından temelleri atılan ve daha sonra Atatürk tarafından sürdürülen soykırım politikasına devam edeceğini düşünüyorum.

Bu konu bir önceliktir ve Erdoğan için en önemlisidir”,- diye belirtti. Türkiye’nin bu bölgelerdeki mevcut politikasına değinen Ruben Safrastyan, Libya’da ateşkes olduğunu, Suriye’de gerilimin devam etmekle birlikte, sıcak bir aşama olmadığını, Türkiye-Suriye ilişkilerinde, Doğu Akdeniz’de olduğu gibi, gerginliğin devam ettiğini kaydeden Türkolog, “Şu anda Erdoğan’ın amacının, bahsettiğim tüm bu yerlerde, fırsat oluştuğunda, saldırgan politikasını sürdürmek olduğunu düşünüyorum”,- diye sonlandırdı.

Ermenistan Kamu Radyosu