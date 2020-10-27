Artsakh’a yönelik saldırı Türkiye tarafından düzenlendi ve gerçekleştirildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’a yönelik saldırı Türkiye tarafından düzenlendi ve gerçekleştirildi

Artsakh’a yönelik saldırı Türkiye tarafından düzenlendi ve gerçekleştirildi.

Ermenistan Başsavcılığı Kriminoloji Daire Başkanı Rafael Vardanyan, Azerbaycan ve Türkiye’nin askeri-siyasi liderliğine karşı başlatılan ceza davasının olgusal koşullarını gazetecilere sundu.

27 Eylül Artsakh savaşının 1 ayı boyunca ve Azerbaycan’ın askeri-politik liderliğinin Temmuz 2020’de Tavuş’ta gerçekleştirdiği askeri saldırı vakalarıyla ilgili, Ermenistan Soruşturma Komitesi’nde 38 ceza davası açıldı.

Başsavcılık ceza infaz kurumu başkanı Rafael Vardanyan bugün bir basın toplantısında, Azerbaycan’ın askeri-politik liderliği tarafından saldırgan bir savaş başlatmak, uluslararası insani normları ağır şekilde ihlal etmek, silahlı çatışma sırasında uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış yöntemlerin kullanılması, çatışma esnasında suç teşkil eden emir verme suçlamalarıyla ilgili tüm bu ceza davalarının tek bir dava dosyasında birleştirildiğini belirtti.

“Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliği, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanı, Korgeneral Zakir Hasanov ve diğer üst düzey askeri yetkililerin genel komutası altında, Türk askeri-siyasi liderliği ile birlikte planlayıp, gerçekleştirdikleri saldırganlık, Azerbaycan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte askeri tatbikatlar düzenlemeye ve yürütmeye başladığı 29 Temmuz’da başlamıştır”,- dedi Vardanyan.

Ceza davasında elde edilen bulgulara göre, askeri tatbikatların 10 Ağustos’ta sona ermesine rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan topraklarında kalmış ve 27 Eylül’de Artsakh’a karşı saldırıyı organize edip, yönetmiştir.

Savaşın önceden planlanmış olduğu gerçeği, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerine savaşa hazırlanma emri verilmiş olması ve Eylül ayı ortasında Azerbaycan’da büyük çaplı bir seferberliğin gerçekleşmesi ile kanıtlanmıştır.

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek rütbeli askerleri, askeri birliklere verilen muharebe eğitim kurslarını sahada bizzat koordine etmiş ve gerçekleştirmiştir.

26 Eylül’de, çatışmaların başlamasından önce, Silahlı Kuvvetler kalıcı konumlarından çıkartılıp, uygun askeri teçhizatla donatılarak, Artsakh-Azerbaycan temas hattına konuşlandırılmıştır.

Dahası, temas hattına bitişik Azerbaycan yerleşimlerindeki evlerin avlularına füze ve topçu rampaları kuruldu”,- dedi Vardanyan.

Ceza davasında, 27 Eylül’den önce ve sonra Azerbaycan silahlı kuvvetlerine İsrail, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Beyaz Rusya ve diğer ülkelerden satın alınan askeri teçhizatların tedarik edildiğine dair kanıt elde edildi.

Ceza davasında, Türkiye’den Azerbaycan’a nakledilen asker ve paralı askerler hakkında da veriler elde edilmiştir.

Böylece elde edilen verilere göre 26 Eylül’de Türkiye-Azerbaycan hava kuvvetleri tarafından A400-M uçakları ve 27 Eylül’de Gürcistan-Azerbaycan hava yolu ile Türkiye-Ordu’dan Azerbaycan’a yaklaşık 1.000 Türk askeri sevk edilmiştir.

“28 Eylül’de, Azerbaycan’a başka ülkelerden getirilen İslamcıların varlığı ve çatışmalara katılımları hakkında bilgi alındı.

Ayrıca Artsakh Savunma Ordusu’nun denetimindeki dağlık bölgelerde, sabotaj grupları dâhilinde, Türk yapımı COBRA hafif zırhlı araçlarla nakledilen, Arapça konuşan militanların varlığı hakkında bilgi alındı”.- dedi Vardanyan.

Daire başkanı, Suriyeli militanların Horadiz bölgesinde konuşlandırıldığını ve 29 Eylül’de doğu yönündeki çatışmaya Arapça konuşan en az 300 militanın katılımının doğrulandığını kaydetti.

Bu arada, bu 300 militandan 2’si öldürülmüş olup, fotoğrafları ceza davasına eklenmiştir.

“Bunların ayrı gruplar halinde bağımsız hareket ettiğini ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin eylemleri için güvenliği sağladığını belirtmek gerekir”,- dedi Vardanyan.

30 Eylül – 1 Ekim tarihleri ​​arasında Araks Vadisi’ndeki çatışmalara, Türkmen militanların da katıldığı kaydedildi.

Bu süre içinde 2 militan yaralandı.

2 Ekim’de, Pakistanlı paralı askerlerin de çatışmalara katılmış olduğu belirlendi.

4 Ekim’de de en az 300 Türk askeri Gence’de bulunmaktaydı.

Ceza davasına göre bu askerler, daha önce Afrin ve İdlib’deki çatışmalara katılmışlardı.

5 Ekim’de Türkiye’den sivil giysili 400 Türk askeri Azerbaycan’a gelerek, Azerbaycan sınır birlikleri üniformasıyla çatışmalara katılmışlardır.

Davaya eklenen delillerden biri de Sünik bölgesi yakınlarındaki yerleşim yerlerinde son günlerde bulunan ve üzerinde Arapça el yazısıyla yazılmış bir tabanca kılıfıdır.

27 Eylül 2020 günü saat 07.15’te Türk-Azerbaycan kuvvetleri, havan topları, uçaklar ve insansız hava araçları kullanarak Artsakh sınırı boyunca geniş çaplı bir saldırı başlattı.

28 Eylül’de Azerbaycan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü de ihlal etti.

Ermenistan Kamu Radyosu